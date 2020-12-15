З усіма, хто буде писати про "Динамо" неправдиві історії, ми спілкуватися не будемо, - Суркіс

Фото: Ігор Суркіс (fcdynamo.kiev.ua)

Інформація про притягнення до пошуків нових гравців у столичне "Динамо" екс-віце-президента клубу Євгена Краснікова не відповідає дійсності.

Про це заявив президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю сайту "Динамо".

"Я нікого не хочу ображати, але не можу не прокоментувати цю інформацію розгорнуто і докладно. Довгий час ми не спілкувалися з телеканалами "Футбол" і, як бачимо зараз, мали рацію. У якийсь момент нас помирила пандемія COVID-19, ми пішли назустріч цим каналам заради самого футболу. Заради того, щоб в непростий час люди об'єднувалися, отримували достовірну футбольну інформацію і жили хоч і без самої гри, але не в інформаційному вакуумі", - зазначив Суркіс.

Але зараз, за його словами, ситуація виглядає так, що директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов дозволяє собі домисли щодо "Динамо". У першу чергу це стосується інформації про те, що Суркіс покликав Євгена Краснікова назад допомогти нашому клубу у трансферній роботі.

"Виходить неправильна і непрофесійна ситуація. Після кожного мого інтерв'ю з'являються домисли і якась додаткова інформація, про яку мене ніхто не питає. Якщо ви хочете з нами працювати, то поміняйте підходи. Мені є кому давати інтерв'ю, і без спілкування з каналами "Футбол" ми чудово проживемо і далі. А вводити людей в оману, поширювати неправдиву інформацію, таку як, наприклад, нібито моє прохання про перенесення матчу з "Інгульцем" в Київ, це некоректно. До виходу їх програми я вже дав інтерв'ю, в якому зазначив, що ми нікого ні про що не просили", - додав президент "Динамо".

Нагадаємо, на цей момент кияни йдуть на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату України, випереджаючи "Шахтар" на чотири очки.