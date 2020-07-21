"Динамо" розпочне збори з новим тренером 30 липня

Київського "Динамо" почне підготовку до нового сезону 30 липня. Команду готуватиме новий тренер.

Про це повідомляється на сайті столичного клубу.

Гравці команди вирушили у десятиденну відпустку. Після чого команда збереться на клубній базі в Конча-Заспі і почне збір, який триватиме приблизно три тижні.

За підсумками сезону, що завершився "Динамо" завоювало Кубок України з працею фінішувало другим у чемпіонаті України. У Лізі Європи команда не зумівши подолати груповий раунд.

З-за неудовлетворителтных результатів у відставку був відправлений Олексія Михайличенка і весь його тренерський штаб.

Головними претендентами на тренерське крісло "біло-синіх" є тренер "Зорі" Віктор Скрипник.

Старт сезону 2020/21 попередньо запланований на 22 серпня, але цю дату ще повинен затвердити виконком УАФ.