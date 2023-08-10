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"Динамо" минимально уступило "Арису" в квалификации Лиги конференций

Фото: Виталий Буяльский в Греции забить не смог (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" потерпело выездное поражение от "Ариса" из греческих Салоников в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

"Арис" – "Динамо" – 1:0

Гол: Пальма, 69 (пенальти)

Дебют встречи лучше удался хозяевам. "Желто-черные" фактически зажали киевлян на собственной половине, но извлечь выгоду от территориальной инициативы не смогли. Хотя Жюль и Монтойя имели возможности забивать – оба со средней дистанции отправили мяч мимо штанг.

"Динамо" же в свой актив может записать разве что концовку первой половины. Тогда и появились полумоменты у "бело-синих". Буяльский в одном из эпизодов претендовал на пенальти (свисток арбитра промолчал), а впоследствии опасный удар Ярмоленко не полетел в створ из-за рикошета.

Во втором тайме обе команды продолжили играть нервно. Как следствие, к 65-й минуте рефери раздал 5 "горчичников" для хозяев и гостей. На этом же рубеже возник и момент у "Ариса" – Дарида пробил головой с линии вратарской после навеса с левого фланга, но Бущан перевел мяч на угловой.

Оказалось, что кипер "Динамо" только отсрочил гол. В следующем же эпизоде Сирота сыграл рукой в собственной штрафной и "привез" пенальти. Бущан среагировал на удар Пальмы с отметки, но парировать одиннадцатиметровый не сумел – 0:1.

До финального свистка отечественный гранд лишь намекал на возможность отыграться. Подопечные Мирчи Луческу смогли организовать несколько полувозможностей. Дважды бил Шапаренко. Однако в первом эпизоде мяч стал добычей вратаря, а во втором – прошел мимо ворот. В свою очередь Ярмоленко с выгодной позиции в пределахштрафной пробил под перекладину прогнозируемо для кипера, позволив Хулиану похвастаться сэйвом.

Итак, "Динамо" проиграло первый поединок. Ответный матч состоится 17 августа в Бухаресте. Победитель противостояния продолжит борьбу за путевку в групповой этап турнира в плей-офф квалификации.

К слову, ранее "Днепр-1" разгромно проиграл "Славии" в квалификации Лиги Европы.

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