RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" в Лиге конференций: круг соперников сузился до двух

Фото: "Динамо" во время тренировочных сборов в Клагенфурте (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Четвертая команда по итогам сезона Премьер-лиги получила потенциальных оппонентов в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Киевское "Динамо" встретится либо с "Араратом-Арменией", либо с греческим "Арисом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка следующей стадии третьего по рангу еврокубка. "Бело-синие" начнут турнирный путь с третьего раунда квалификации.

"Динамо" попало в список сеянных команд. Итак, первый соперник киевлян определится в противостоянии второго раунда, в котором сойдутся "Арарат-Армения" и "Арис". Матчи этой стадии сыграют 27 июля и 3 августа.

В третьем же раунде первый поединок состоится 10 августа, а ответный матч – 17 августа. Столичный гранд не выбрал стадион для матчей в еврокубках, но ведет переговоры об аренде арены "Рапид" в Бухаресте. В прошлом году киевляне играли в польских Кракове и Лодзи.

В то же время потенциальных оппонентов получила и полтавская "Ворскла". В 3-м квалификационном раунде Лиги конференций подопечные Виктора Скрипника могут встретиться с победителем противостояния кипрского АПОЭЛа и сербской "Войводины". Правда, сначала полтавчане должны пройти грузинскую "Дилу" из Гори.

К слову, ранее УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВорсклаДинамоУЕФА