"Динамо" в Лиге конференций: круг соперников сузился до двух

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка следующей стадии третьего по рангу еврокубка. "Бело-синие" начнут турнирный путь с третьего раунда квалификации.

"Динамо" попало в список сеянных команд. Итак, первый соперник киевлян определится в противостоянии второго раунда, в котором сойдутся "Арарат-Армения" и "Арис". Матчи этой стадии сыграют 27 июля и 3 августа.

В третьем же раунде первый поединок состоится 10 августа, а ответный матч – 17 августа. Столичный гранд не выбрал стадион для матчей в еврокубках, но ведет переговоры об аренде арены "Рапид" в Бухаресте. В прошлом году киевляне играли в польских Кракове и Лодзи.

В то же время потенциальных оппонентов получила и полтавская "Ворскла". В 3-м квалификационном раунде Лиги конференций подопечные Виктора Скрипника могут встретиться с победителем противостояния кипрского АПОЭЛа и сербской "Войводины". Правда, сначала полтавчане должны пройти грузинскую "Дилу" из Гори.