RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда

Фото: "Бело-синие" имеют неудачную серию результатов (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" продолжит сезон 2023/24 тремя поединками в последний осенний месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" имеют серию без побед из трех матчей. Подопечные Мирчи Луческу проиграли житомирскому "Полесью" и "Днепру-1", а также свели вничью поединок с ковалевским "Колосом".

Исправить ситуацию "Динамо" постарается в битвах с другими претендентами на награды. На 3 ноября запланировано Классическое противостояние украинской Премьер-лиги с донецким "Шахтером". В свою очередь 12 ноября киевляне встретятся с "Кривбассом" в Кривом Роге.

После паузы на матче сборных "динамовцы" проведут еще один поединок. 25 ноября команда Луческу примет львовский "Рух" в столице. Все три будущих соперника "Динамо" опережают киевлян в турнирной таблице УПЛ.

Полный перечень матчей "Динамо" в ноябре:

  • "Динамо" – "Шахтер", 3 ноября
  • "Кривбасс" – "Динамо", 12 ноября
  • "Динамо" – "Рух", 25 ноября

 

К слову, накануне "Шахтер" разгромил "Викторию" по пути в полуфинал Кубка Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоУПЛЧемпионат Украины