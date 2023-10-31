"Динамо" в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда

"Бело-синие" имеют серию без побед из трех матчей. Подопечные Мирчи Луческу проиграли житомирскому "Полесью" и "Днепру-1", а также свели вничью поединок с ковалевским "Колосом".

Исправить ситуацию "Динамо" постарается в битвах с другими претендентами на награды. На 3 ноября запланировано Классическое противостояние украинской Премьер-лиги с донецким "Шахтером". В свою очередь 12 ноября киевляне встретятся с "Кривбассом" в Кривом Роге.

После паузы на матче сборных "динамовцы" проведут еще один поединок. 25 ноября команда Луческу примет львовский "Рух" в столице. Все три будущих соперника "Динамо" опережают киевлян в турнирной таблице УПЛ.

Полный перечень матчей "Динамо" в ноябре: