"Динамо" в ноябре: полное расписание матчей украинского гранда

Киевское "Динамо" продолжит сезон 2023/24 тремя поединками в последний осенний месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Бело-синие" имеют серию без побед из трех матчей. Подопечные Мирчи Луческу проиграли житомирскому "Полесью" и "Днепру-1", а также свели вничью поединок с ковалевским "Колосом".
Исправить ситуацию "Динамо" постарается в битвах с другими претендентами на награды. На 3 ноября запланировано Классическое противостояние украинской Премьер-лиги с донецким "Шахтером". В свою очередь 12 ноября киевляне встретятся с "Кривбассом" в Кривом Роге.
После паузы на матче сборных "динамовцы" проведут еще один поединок. 25 ноября команда Луческу примет львовский "Рух" в столице. Все три будущих соперника "Динамо" опережают киевлян в турнирной таблице УПЛ.
Полный перечень матчей "Динамо" в ноябре:
К слову, накануне "Шахтер" разгромил "Викторию" по пути в полуфинал Кубка Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.