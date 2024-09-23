"Динамо" – "Лацио": где смотреть матч Лиги Европы

Матч "Динамо" – "Лацио" состоится в немецком Гамбурге 25 сентября. Поединок примет "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Матчи "бело-синих" в Лиге Европы в цифровом вещании T2 не будут транслировать. Зато все поединки общего раунда второго по рангу еврокубка на территории Украины покажет официальный транслятор турнир – платформа MEGOGO. Ориентировочно за час до встречи там начнется предматчевая студия.

Тренерский штаб "Динамо" заявил на турнир 30 исполнителей. В список попали летние новички команды: защитник Себальос, хавбеки Рубчинский, Брагару, Пихаленок и форвард Герреро. Полузащитники Михайленко и Шепелев, а также вингер Волошин пропустят поединок против "Лацио" из-за повреждений.

Турнирные пути команд пересекались в двух евросезонах. На групповом этапе Лиги чемпионов 1999/2000 римляне сумели дважды победить "бело-синих" (2:1, 1:0). В свою очередь в 1/16 финала Лиги Европы 2017/18 киевляне вырвали ничью на выезде (2:2), а затем уступили "орлам" дома (0:2).