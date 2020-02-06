"Динамо" змінило місце проведення першої у новому році домашньої гри

Київське "Динамо" оголосило про зміну місця проведення першої домашньої гри 2020 року в рамках української Прем'єр-ліги. Про це повідомляється на сайті "біло-синіх".

Поєдинок 19 туру з полтавською "Ворсклою" відбудеться не на НСК "Олімпійський", де команда проводить свої домашні поєдинки, а на стадіоні імені Валерія Лобановського без глядачів. Час гри проти полтавчан залишається незмінним - субота, 22 лютого, о 17:00.

Ніяких пояснень такого рішення клуб не надає. Кияни були покарані поєдинком за порожніх трибун, а також грошовим штрафом через поведінку їхніх уболівальників в матчі 14 турі проти "Шахтаря". Раніше киянам відмовили в апеляції. Однак "Динамо" зберігає можливість оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.

Нагадаємо, саме в матчі "Динамо" - "Ворскла" українська Прем'єр-ліга планує вперше застосувати систему відеоповторів.

У нинішньому сезоні кияни вже проводили один матч на стадіоні імені Валерія Лобановського, підопічні Олексія Михайличенка в статусі гостей обіграли донецький "Олімпік" (3:1).