УАФ відхилила апеляцію "Динамо" на проведення матчу без глядачів

Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Київський клуб може оскаржити рішення в CAS

Апеляційний комітет Української асоціації футболу (АК УАФ) в повному обсязі відхилив апеляцію київського "Динамо" на рішення по матчу 14 туру чемпіонату України проти "Шахтаря". Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Таким чином, покарання київського клубу домашнім поєдинком при порожніх трибунах і штрафом в розмірі 500 тисяч гривень залишається в силі. "Динамо" зберігає можливість оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.

Нагадаємо, центральний поєдинок туру був призупинений через расистські кричалки від сектора фанатів киян в сторону бразильських гравців "гірників". Тайсон не витримав образ і відповів їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.

У підсумку Контрольно-дисциплінарний комітет покарав "біло-синіх", а також Тайсона одним матчем дискваліфікації за неспортивну поведінку.

Поки точно невідомо, який саме поєдинок "Динамо" буде проводити без глядачів. У першому домашньому матчі після зимової паузи кияни зустрінуться з "Ворсклою". Саме в цій грі українська Прем'єр-ліга планує вперше застосувати систему відеоповторів.