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"Динамо" в липні: повний розклад матчів українського гранда

Фото: Будні "Динамо" на зборах у Швейцарії (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Прийдешній липень стане найнасиченішим періодом для київського "Динамо" з моменту повномасштабного вторгнення РФ до України. У графіку команди – 7 поєдинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" проведуть мінімум 5 контрольних матчів і дві офіційні зустрічі. Наразі "Динамо" на чолі з Мірчою Луческу тренується в Швейцарії.

Перелік матчів киян у липні:

  • "Сьйон" – "Динамо", 2 липня, 20:00
  • "Янг Бойз" – "Динамо", 5 липня, 19:30
  • "Люцерн" – "Динамо", 9 липня, 19:00
  • "Ліон" – "Динамо", 12 липня, 19:00
  • "Ліон" – "Динамо", 12 липня, 22:00

Окрім того, столичний клуб візьме старт у кваліфікації Ліги чемпіонів. У рамках 2-го раунду "Динамо" двічі зустрінеться з турецьким "Фенербахче". 20 липня "біло-сині" приймуть стамбульців у Лодзі (21:00), а 27 липня зіграють матч-відповідь на турецькій землі (20:00).

Напередодні лідери першої команди "Динамо" повернулися в обойму Луческу на тренувальних зборах. Серед них, зокрема, два легіонери та футболісти збірної України.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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