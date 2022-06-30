"Динамо" в липні: повний розклад матчів українського гранда

Прийдешній липень стане найнасиченішим періодом для київського "Динамо" з моменту повномасштабного вторгнення РФ до України. У графіку команди – 7 поєдинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Біло-сині" проведуть мінімум 5 контрольних матчів і дві офіційні зустрічі. Наразі "Динамо" на чолі з Мірчою Луческу тренується в Швейцарії.
Перелік матчів киян у липні:
Окрім того, столичний клуб візьме старт у кваліфікації Ліги чемпіонів. У рамках 2-го раунду "Динамо" двічі зустрінеться з турецьким "Фенербахче". 20 липня "біло-сині" приймуть стамбульців у Лодзі (21:00), а 27 липня зіграють матч-відповідь на турецькій землі (20:00).
Напередодні лідери першої команди "Динамо" повернулися в обойму Луческу на тренувальних зборах. Серед них, зокрема, два легіонери та футболісти збірної України.
До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
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