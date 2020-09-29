Динамо - Гент: прогноз на матч за вихід у групу Ліги чемпіонів

Між київським "Динамо" та бельгійським "Гентом" відбудеться матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1".

29 вересня 22:00

Київ, НСК "Олімпійський"

"Динамо" може вперше з сезону 2016/17 повернутися до групового етапу Ліги чемпіонів. Для цього київській команді потрібно здолати останній рубіж.

На думку букмекерів, "біло-сині" є беззаперечними фаворитами домашньої зустрічі з "Гентом". На перемогу підопічних Мірчі Луческу в основний час дається коефіцієнт 1,80, тоді як успіх бельгійців оцінюється у 3,75, нічийний результат - 3,70. На те, що господарі поля зможуть подолати плей-офф раунд кваліфікації, дається коефіцієнт 1,12, а ймовірність виходу "буйволів" - 5,50.

Кияни суттєво покращили шанси на прохід до основного етапу турніру завдяки перемозі на виїзді - 2:1. Голами за українську команду відзначились Владислав Супряга і Карлос де Пена, на що суперник відповів лише одним влучним ударом Кляйндінста.