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"Динамо" во втором дебюте Шовковского разобралось с "Кривбассом"

Фото: "Динамовцы" прервали серию неудач (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" обыграло криворожский "Кривбасс" в 14-м туре украинской Премьер-лиги. Действиями столичного гранда руководил исполняющий обязанности главного тренера Александр Шовковский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Кривбасс" – "Динамо" – 0:2

Голы: Ванат, 8, Караваев, 27

Удаление: Бескоровайный, 12 (К, прямая красная карточка)

 

Ранее лидер чемпионата Украины получил двойной удар в дебюте встречи. Сначала подопечные Юрия Вернидуба пропустили быстрый мяч – Тымчик с правого фланга подал в штрафную, а Ванат мощно пробил под штангу. А дальше автор забитого мяча заставил Бескоровайного сфолить – фол последней надежды и удаление.

Шокированный "Кривбасс" упустил еще несколько выпадов киевлян. Стецьков лишь в последний момент остановил прорыв Ваната, а Попов пробил гораздо выше ворот из-за пределов штрафной. А на 27-й минуте Караваев слева получил передачу Бражко, продавил оппонента, сместился в центр и попал в ближний угол – 0:2.

На старте второй половины "Динамо" не использовало еще два момента. Клищук сначала вытащил из-под перекладины выстрел Кабаева из угла штрафной, а затем справился с коварным ударом Царенко. Впоследствии Караваев не смог пробить кипера после флангового прорыва.

Криворожцы удосужились на опасный выпад лишь на 77-й минуте. Это Стецьков после стандарта бил в угол, но Бущан мяч парировал. В ответ Дубинчак с дистанции отправил мяч мимо штанги. Финальный штурм "Кривбасс" организовать так и не смог.

Благодаря победе в Кривом Роге "Динамо" прервало 4-матчевую серию без побед. Киевляне набрали 19 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице. "Кривбасс" в свою очередь потерял лидерство в УПЛ (27 пунктов).

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