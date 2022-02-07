"Динамо" втратило 9 гравців напередодні плей-офф Юнацької ліги УЄФА, – ЗМІ
За інформацією ЗМІ у дев’яти гравців "Динамо" U-19 позитивні тести на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Meta-ratings.com.ua.
За повідомленням джерела, дев'ять футболістів київської команди після здачі тестів на коронавірус потрапили до карантину та були ізольовані в готелі в Туреччині.
Всі інші гравці вчора полетіли літаком з Анталії в Стамбул.
Ігор Костюк взяв на матч наступних гравців:
Голкіпери: Ігнатенко, Тугай
Захисники: Вівчаренко, Танчак, Дячук, Філатов, Опанасенко, Єременко.
Півзахисники: Яцик, Скрипник, Діалло, Блізніченко, Кремчанин, Царенко, Мегді.
Нападники: Попов, Горбач, Уваров.
Із Стамбулу кияни вирушили у Мадрид, звідки сьогодні автобусом будуть добиратися в Ла-Корунью.
Матч проти «Депортиво» відбудеться у середу 9-го лютого о 20:00
Нагадаємо, що Великобританія та Ірландія подали спільну заявку на проведення Євро-2028 з футболу.