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"Динамо" втратило 9 гравців напередодні плей-офф Юнацької ліги УЄФА, – ЗМІ

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Туреччина, Понеділок 07 лютого 2022 15:09
"Динамо" втратило 9 гравців напередодні плей-офф Юнацької ліги УЄФА, – ЗМІ Фото: футболісти "Динамо" U-19 (fcdynamo.com)
Автор: Андрій Вирва

За інформацією ЗМІ у дев’яти гравців "Динамо" U-19 позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Meta-ratings.com.ua.

За повідомленням джерела, дев'ять футболістів київської команди після здачі тестів на коронавірус потрапили до карантину та були ізольовані в готелі в Туреччині.

Всі інші гравці вчора полетіли літаком з Анталії в Стамбул.

Ігор Костюк взяв на матч наступних гравців:

Голкіпери: Ігнатенко, Тугай

Захисники: Вівчаренко, Танчак, Дячук, Філатов, Опанасенко, Єременко.

Півзахисники: Яцик, Скрипник, Діалло, Блізніченко, Кремчанин, Царенко, Мегді.

Нападники: Попов, Горбач, Уваров.

Із Стамбулу кияни вирушили у Мадрид, звідки сьогодні автобусом будуть добиратися в Ла-Корунью.

Матч проти «Депортиво» відбудеться у середу 9-го лютого о 20:00

Нагадаємо, що Великобританія та Ірландія подали спільну заявку на проведення Євро-2028 з футболу.

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