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"Динамо" домовилося про ще два спаринги в Швейцарії

Фото: Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У рамках підготовки до нового сезону київське "Динамо" домовилося про чергові контрольні поєдинки з іменитими суперниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" визначилися зі ще двома суперниками на зборах у Швейцарії. Столичний гранд зустрінеться зі "Сьйоном" і "Янг Бойз".

Із першим опонентом "Динамо" зіграє 2 липня (початок – о 20:00 за київським часом). Із другим – 5 липня (матч розпочнеться о 19:30 за Києвом). Перед спарингами проти "Сьйона" та "Янг Бойз" кияни зустрінуться зі швейцарськими "Івердоном" і "Лозанною".

Цього тижня "Динамо" анонсувало спаринг із "Ліоном" двома складами. Контрольний поєдинок відбудеться 12 липня в рамках підготовки "біло-синіх" до сезону 2022/23.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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