Динамо - Челсі: де дивитися матч

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Киевское "Динамо" и лондонский "Челси" сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. После поражения 3:0 в первой игре в Англии, букмекеры не верят в проход в следующий раунд команды Хацкевича.

14 марта 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

Вторая игра 1/8 финала Лиги Европе между "Динамо" и "Челси" состоится в Киеве 14 марта на стадионе НСК "Олимпийский". Матч в прямом эфире на территории Украины можно посмотреть на телеканале "Футбол 1". Время начала - 19:55 по киевскому времени.

Напомним, на матче будет работать немецкая бригада арбитров.