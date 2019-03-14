Динамо - Челсі: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

Киевское "Динамо" и лондонский "Челси" сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

14 марта 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

"Челси" после домашней победы 3:0 является фаворитом и ответной игры. Так, букмекерская компания Bwin на победу "Челси" принимает ставки с коэффициентом 1,93, успех "бело-синих" 4,20, ничья - 3,60.

Аналитики с William Hill выставили следующие показатели: победа "Динамо" - 4,20, победа англичан - 1,88, ничья - 3,50.

Британская компания Bet365 в победу киевлян верит немного меньше - 4,50, виктория лондонской команды оценивается в 1,90, на ничью выставлен коэффициент 3,60.

Напомним, на матче будет работать немецкая бригада арбитров.