Динамо - Челсі: анонс матчу

Готуємося до гри у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Киевское "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет против "Челси". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают лондонскую команду фаворитом поединка. Первая игра завершилась в их пользу со счетом 3:0.

14 марта 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

Шансы есть всегда. Даже тогда, когда их нет! "Динамо" для выхода в четвертьфинал нужно выиграть с разницей в четыре гола или по пенальти в случае победы со счетом 3:0.

"Динамо" из-за болезни не сможет помочь полузащитник Беньямин Вербич, который пропустил первый матч против "Челси" в Лондоне из-за перебора желтых карточек, и нападающий Фран Соль, который восстанавливается после операции.

Также под вопросом находится участие в матче Назария Русина. К тому же из-за дисквалификации Хацкевич не сможет рассчитывать на Виталия Буяльского. А "Челси" не взял с собой в Киев Гонсало Игуаина.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Сидклей, Гармаш

"Челси": Кабальеро, Дзаппакоста, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Канте, Ковачич, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Жиру, Виллиан