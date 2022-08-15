"Динамо" – "Бенфіка": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Трансляція першого поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23 між київським "Динамо" та лісабонською "Бенфікою" буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Динамо" – "Бенфіка" відбудеться в польській Лодзі 17 серпня. Початок поєдинку о 22:00. Переможець пари потрапить у груповий етап Ліги чемпіонів.

У цифровому мовленні Т2 домашній матч "біло-синіх" не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки Ліги чемпіонів на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Передматчева студія розпочнеться о 21:00.

Раніше визначилися всі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. 12 команд поборяться за шість путівок у груповий раунд. Перші матчі відбудуться 16-17 серпня, матчі-відповіді – 23-24 серпня.