"Динамо" – "Бенфіка": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" – "Бенфіка"

17 серпня, 22:00, Лодзь, ЛКС, трансляція на MEGOGO та Volia TV

Український гранд після звитяг над "Фенербахче" та "Штурмом" опинився за крок від омріяного групового етапу Кубка чемпіонів. Та в плей-офф кваліфікації "біло-синім" дістався справді найважчий із можливих суперників. На папері "Бенфіка" – безумовний фаворит.

Навіть у відносно спокійному сезоні 2021/22 "Динамо" в двох матчах із "орлами" набрало "аж" 1 очко та не забило жодного м'яча. І це тоді, коли в розпорядженні Мірчі Луческу були легіонери (Вербіч, Де Пена, Вітінью) та нині оборонець "Евертона" Миколенко. Тепер же "біло-сині" повністю складені з українців, іноді зовсім необстріляних, і поляка Кендзьори.

Втрата ж Сидорчука та Гармаша через перебір жовтих карток зробили проблемними відразу дві позиції – орієнтованого на оборону центрхава та лівого півзахисника. В останніх двох матчах лівіше виходив Шепелєв, але тепер, найімовірніше, саме він замінить Сидорчука. На фланг можна відрядити Ваната, але тоді ніким замінити Бєсєдіна за потреби.

На фоні цих кадрових проблем у "Бенфіки" все гаразд. Лісабонці виграли всі 4 офіційні поєдинки нового сезону, та ще й тричі забивали мінімум 3 м'ячі. Солює молодий Гонсалу Рамуш. 21-річний нападник оформив 4 голи й 2 асисти та відсунув у глибокий резерв українця Яремчука.

Проте, промені надії для "Динамо" засяяли з легкої руки скромної "Кази Пії". Новачок португальської Прімейри хрестоматійно запаркував "автобус" проти гранда, який "Бенфіка" змогла здолати лише раз у другій 45-хвилинці. Рольова модель для "Динамо" – на поверхні. Порядок поб'є клас?

Дискваліфіковані: Сидорчук, Гармаш (обидва – "Динамо")

Травмовані: Кулач, Супряга – Верісімо

Під питанням: Віктор ("Бенфіка")

Орієнтовні склади на матч "Динамо" – "Бенфіка"

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак – Шапаренко, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Ванат – Бєсєдін

"Бенфіка": Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Фернандес, Флорентіну – Гонсалвеш, Р. Сілва, Маріу – Рамуш

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:1

На арені ЛКС зустрінуться команди, що в новому сезоні ще не програвали. Більше того, "Бенфіка" відсвяткувала чотири перемоги в чотирьох матчах і заслужено підійшла до двобою фаворитом. Але злагоджена гра кожної лінії "Динамо" може нівелювати перевагу "орлів" у індивідуальній майстерності. Матч буде нелегким і, ймовірно, небагатим на забиті м'ячі.