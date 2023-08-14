ua en ru
Пн, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Очернили "Азов". УАФ пожаловалась в УЕФА на соперника "Динамо" в еврокубках

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 августа 2023 16:16
Очернили "Азов". УАФ пожаловалась в УЕФА на соперника "Динамо" в еврокубках Фото: Стадион "Клеантис Викелидис" перед матчем "Ариса" и "Динамо" (facebook.com/arisfootballclub)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола отреагировала на инцидент с оскорбительным баннером в адрес защитников "Азовстали" во время поединка квалификации Лиги конференций между "Арисом" из греческих Салоник и киевским "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Отечественные футбольные функционеры направили письма Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Греческой федерации футбола. Тема обращения – позорный баннер болельщиков "Ариса" в адрес бригады Нацгвардии "Азов".

Фанаты греческого середняка во время встречи с "Динамо" вывесили на трибунах домашней арены полотно с надписью Smash Azov nazis ("Уничтожить нацистов Азова"). Баннер провисел ориентировочно 10 минут. Впрочем, этого времени хватило, чтобы попасть в объективы камер и соответственно трансляции.

"Защитники "Азовстали", также известные как подразделение "Азов" украинской армии, не имеют никакой связи с нацистами, как и никто из украинского общества, но это нарратив российской пропаганды, который она распространяет во всем мире. Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем", – говорится в письме.

"Арис" обыграл "Динамо" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Ответный матч сыграют 17 августа. Украинский гранд примет греков в Бухаресте на стадионе "Рапид Джулешти".

К слову, ранее "Шахтер" пожаловался в ФИФА на "Галатасарай" и бразильца Тете.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Азовці УЕФА Азов
NEWS
Украина просит Вашингтон продлить ленд-лиз на 2024 год: почему это важно
Украина просит Вашингтон продлить ленд-лиз на 2024 год: почему это важно
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"