Очернили "Азов". УАФ пожаловалась в УЕФА на соперника "Динамо" в еврокубках

Украинская ассоциация футбола отреагировала на инцидент с оскорбительным баннером в адрес защитников "Азовстали" во время поединка квалификации Лиги конференций между "Арисом" из греческих Салоник и киевским "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Отечественные футбольные функционеры направили письма Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Греческой федерации футбола. Тема обращения – позорный баннер болельщиков "Ариса" в адрес бригады Нацгвардии "Азов".

Фанаты греческого середняка во время встречи с "Динамо" вывесили на трибунах домашней арены полотно с надписью Smash Azov nazis ("Уничтожить нацистов Азова"). Баннер провисел ориентировочно 10 минут. Впрочем, этого времени хватило, чтобы попасть в объективы камер и соответственно трансляции.

"Защитники "Азовстали", также известные как подразделение "Азов" украинской армии, не имеют никакой связи с нацистами, как и никто из украинского общества, но это нарратив российской пропаганды, который она распространяет во всем мире. Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем", – говорится в письме.

"Арис" обыграл "Динамо" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Ответный матч сыграют 17 августа. Украинский гранд примет греков в Бухаресте на стадионе "Рапид Джулешти".