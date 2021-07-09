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"Динамо" орендувало форварда Шкуріна у ЦСКА. Це другий трансфер за день

Автор: Роман Тверденко

"Динамо" орендувало у московського ЦСКА нападника Іллю Шкуріна. Білорус відправиться з першою командою на другі збори 10 липня.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Оренда Шкурина розрахована до кінця сезону-2021/22 і включає опцію викупу футболіста.

"Динамо" орендувало 21-річного форварда у зв'язку з травмою основного нападника Артема Бесєдіна, який вибув на півроку через пошкодження коліна, отриманого в матчі на Євро-2020 проти збірної Швеції.

До січня 2020 року Ілля виступав у різних клубах Білорусі, після чого перейшов до ЦСКА. У московському клубі Шкурін не був основним гравцем, на його рахунку 3 голи в 19 матчах.

На першому зборі на перегляді в "Динамо" був також форвард Денис Кулач, який забив у минулому сезоні у складі "Ворскли" 15 голів у Прем'єр-лізі і став найкращим бомбардиром чемпіонату. Він відправиться з командою і на другі збори, але поки неясно, чи стане він новим гравцем киян.

Раніше в п'ятницю " Динамо" оголосило про підписання екс-вінгера "Колоса" Дениса Антюха.

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Динамо