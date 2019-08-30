"Динамо" і "Олександрія" дізналися суперників у груповому етапі Ліги Європи

Два українські клуби "Динамо" та "Олександрія" отримали суперників у рамках групового етапу Ліги Європи сезону 2019/20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування, опубліковані на сайті УЄФА.

Київський клуб під керівництвом нового наставника Олексія Михайличенка зіграє з "Копенгагеном" (Данія), "Мальме" (Швеція) і "Лугано" (Швейцарія).

Олександрійська команда битиметься з "Вольфсбургом" (Німеччина), "Гентом" (Бельгія) і "Сент-Етьєном" (Франція).

На груповій стадії Ліги Європи команди зіграють у два кола, матчі заплановані на 19 вересня, 3 та 24 жовтня, 7 і 28 листопада та 12 грудня. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/16 фіналу.

До основної сітки "Олександрія" потрапила як бронзовий призер УПЛ. Столичний клуб перебрався до Ліги Європи після невдачі у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Згідно з регламентом, представники однієї асоціації будуть між собою розведені. Окрім того, за рішенням УЄФА до однієї групи не потраплять представники України та Росії.

Нагадаємо, напередодні своїх суперників на груповій стадії Ліги чемпіонів дізнався донецький "Шахтар".