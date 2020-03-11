Динамо - Олександрія: де дивитися центральний матч Кубка України

Фото: "Динамо" - "Олександрія" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться поєдинок 1/4 фіналу

Київське "Динамо" на своїй арені зіграє з "Олександрією" в рамках 1/4 фіналу Кубка України. Згідно з прогнозом букмекерів, у наступний етап боротьби за трофей пройдуть підопічні Олексія Михайличенка.

11 березня, 19:30

Київ, НСК "Олімпійський"

Поєдинок "Динамо" - "Олександрія" за вихід до півфіналу Кубка України з футболу відбудеться у середу, 11 березня, на столичному стадіоні НСК "Олімпійський".

У прямому ефірі гру покаже телеканал "2+2". Також за прямої онлайн-трансляцією можна буде стежити на клубному YouTube-каналі "Динамо". Час початку зустрічі - 19:30 за київським часом.

На попередньому етапі кубкового розіграшу київський клуб вибив чинного володаря Кубка України донецький "Шахтар" - 2:1.

Таким чином, у трофея буде новий володар вперше з 2015 року, а "гірники" вперше за 10 років не гратимуть у вирішальному матчі турніру.

"Олександрія" пройшла в поточному розіграші вже два етапи. На попередній стадії вони тільки в серії в серії пенальті обіграли луганську "Зорю" (основний час 1:1 і 5:4 в серії післяматчевих пенальті). В 1/16 фіналу перемогли Вишгороду "Діназ" з Другої Ліги - 1:0.