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"Динамо" – АЕК Ларнака: прогноз на матч Ліги Європи

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Краків, Середа 14 вересня 2022 09:55
"Динамо" – АЕК Ларнака: прогноз на матч Ліги Європи Фото: Віталій Буяльський (крайній ліворуч) приймає вітання (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У другому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23 київське "Динамо" прийме АЕК із Ларнаки.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – АЕК Ларнака відбудеться 15 вересня у Кракові. Поєдинок прийме стадіон "Краковія". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Для австрійської контори Bwin український гранд став очевидним фаворитом поєдинку. На перемогу "Динамо" тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,70. Натомість на потенційний успіх АЕКа кеф значно вищий – 4,80. Навіть нічия виглядає вірогіднішою з балом 3,80.

На впевнену перемогу "біло-синіх" із рахунком 2:0 можна закластися з перспективним коефіцієнтом 7,75. Непогана форма літнього новачка "Динамо" Владислава Кабаєва спонукає придивитися до подвійної ставки – гол вінгера та перемога команди Мірчі Луческу з кефом 6,00.

Схожі цифри підготували і британці з William Hill. Коефіцієнт на перемогу "Динамо" склав 1,73. На потенційну нічию можна поставити з балом 3,70. Натомість імовірність успіху кіпріотів оцінили кефом 4,80.

Цікавим варіантом виглядає ставка з голами обох команд у кожному з таймів із солідним коефіцієнтом 12,00. Ті, хто вірять у "Динамо" до кінця можуть поставити на вольову перемогу киян із непоганим кефом 8,50.

На вихідних "Динамо" здобуло першу перемогу в новому сезоні УПЛ. "Біло-сині" мінімально здолали "Львів". Єдиний м'яч у складі столичного гранда оформив Буяльський.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" та "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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