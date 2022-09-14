"Динамо" – АЕК Ларнака: прогноз на матч Ліги Європи
У другому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23 київське "Динамо" прийме АЕК із Ларнаки.
Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.
Матч "Динамо" – АЕК Ларнака відбудеться 15 вересня у Кракові. Поєдинок прийме стадіон "Краковія". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.
Для австрійської контори Bwin український гранд став очевидним фаворитом поєдинку. На перемогу "Динамо" тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,70. Натомість на потенційний успіх АЕКа кеф значно вищий – 4,80. Навіть нічия виглядає вірогіднішою з балом 3,80.
На впевнену перемогу "біло-синіх" із рахунком 2:0 можна закластися з перспективним коефіцієнтом 7,75. Непогана форма літнього новачка "Динамо" Владислава Кабаєва спонукає придивитися до подвійної ставки – гол вінгера та перемога команди Мірчі Луческу з кефом 6,00.
Схожі цифри підготували і британці з William Hill. Коефіцієнт на перемогу "Динамо" склав 1,73. На потенційну нічию можна поставити з балом 3,70. Натомість імовірність успіху кіпріотів оцінили кефом 4,80.
Цікавим варіантом виглядає ставка з голами обох команд у кожному з таймів із солідним коефіцієнтом 12,00. Ті, хто вірять у "Динамо" до кінця можуть поставити на вольову перемогу киян із непоганим кефом 8,50.
На вихідних "Динамо" здобуло першу перемогу в новому сезоні УПЛ. "Біло-сині" мінімально здолали "Львів". Єдиний м'яч у складі столичного гранда оформив Буяльський.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" та "Селтіка" на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.