Дилемма Куртуа. "Реал" рассмотрит вариант замены Лунина на финал сезона

Роль основного голкипера мадридского "Реала" для Андрея Лунина снова оказалась под вопросом после первого полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.
Тренерский штаб "сливочных" рассмотрит вариант с выходом Тибо Куртуа в важнейших поединках в концовке сезона. Бельгиец наконец-то восстановился от тяжелой травмы.
Куртуа вступил в кондицию ранее прогнозируемого времени. Бельгийский вратарь готов сыграть еще в сезоне 2023/24. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти якобы допустил выход опытного кипера на решающем этапе соревновательного года.
В то же время менеджмент ценит игру Лунина, который "превзошел все ожидания". Впрочем, на уровень Куртуа украинец в данный момент не вышел. По мнению тренерского штаба, ему не хватает влияния на игроков обороны и уверенности во время стандартов.
До завершения сезона в испанской Ла Лиге "Реал" проведет 5 поединков. Мадридцы фактически гарантировали себе чемпионский титул после победы в Эль-Класико. Зато в Лиге чемпионов 8 мая "сливочные" сыграют второй полуфинал против "Баварии". В первом Лунин пропустил дважды, в том числе в ближний угол от Сане.
К слову, накануне "Боруссия" Д сенсационно обыграла ПСЖ в 1/2 финала Лиги чемпионов.
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