"Дила" – "Ворскла": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Матч "Дила" – "Ворскла" состоится 3 августа в грузинском городе Гори. Поединок примет Стадион имени Тенгиза Бурджанадзе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.

Где смотреть матч "Дила" – "Ворскла"

У болельщиков нет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Ответный матч "зелено-белых" в квалификации Лиги конференций покажут на официальном YouTube-канале "Ворсклы". Просмотреть поединок в прямом эфире можно будет непосредственно в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Дила" – "Ворскла"

Украинские букмекеры из Favbet определили хозяев фаворитом поединка. На их победу можно поставить с интересным коэффициентом 2,45. В свою очередь вероятный успех полтавчан оценили баллом 3,00. Зато ничья стала наименее вероятным итогом с кэфом 3,50.

Любители пощекотать нервы заложатся на конкретный счет. К примеру, боевая ничья 1:1 предлагается с привлекательным коэффициентом 6,30. Футбольные же пессимисты рассмотрят вариант с отсутствием забитых мячей от обеих команд с солидным кэфом 8,20.

Ориентировочные составы на матч "Дила" – "Ворскла"

"Дила": Кучеренко – Читейшвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон – Жан Виктор, Алеф Сантос, Парулава – Гомис, Ковталюк, Гейл

"Ворскла": Исенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупский – Челядин – Фелипе, Юрченко, Кане – Степанюк

Первый поединок команд завершился волевой победой "зелено-белых". Подопечные Виктора Скрипника забили дважды после перерыва усилиями Фелипе и Кане, отреагировав на гол украинца Ковталюка в дебюте второй половины. Победитель противостояния выйдет на лучшего в паре АПОЭЛ – "Войводина".