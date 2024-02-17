Диктаторы на каникулы не идут. Зеленский назвал Путина головорезом и призвал мир его победить

"После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать Путина как легитимного лидера российского государства, он головорез, удерживающий власть из-за коррупции и насилия. Прибытие на его инаугурацию, рукопожатие, восприятие его как равного - было бы презрением к природе политической власти", - сказал глава государства.

Он добавил, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина показывает, где должна завершиться карьера диктатора.

"У него только две опции - быть на скамье подсудимых или быть убитым, одним из его приспешников. Уничтожение источника дестабилизации - наша задача, и это справедливо", - заявил Зеленский.

Президент призвал сделать все возможное, чтобы победить российский режим.

"Мы должны делать не что-то, а все возможное, чтобы нанести поражение агрессору. Пожалуйста, помните, что диктаторы на каникулы не идут", - подчеркнул он.

Россия заявила о смерти Навального

16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Пресс-секретарь российского политика Кира Ярмыш заявила, что команда Навального пока нет доказательств его смерти.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".