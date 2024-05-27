Диктаторы не лгут только, когда молчат. Зеленский отреагировал на заявления Путина о переговорах

Надо оценивать не заявления диктатора Владимира Путина о готовности к переговорам, а его реальные поступки. Сейчас наши воины защищаются от очередного вражеского наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Путин много говорит якобы о переговорах, но разные народы уже имели дело с подобными диктаторами, которые не врут только тогда, когда молчат. Надо смотреть на реальные поступки таких диктаторов", - заявил президент.

По словам Зеленского, последние недели наши военные защищаются от очередного наступления врага, в связи с чем Украина нуждается в активизации совместной работы с партнерами ради большей безопасности и ощутимого принуждения врага к миру.

Президент отметил, что сегодня Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности. В частности, на этот год было зафиксировано 1 миллиард евро военной помощи и еще 5 миллиардов к 2027 году через Европейский фонд мира.

В том же числе Зеленский приветствовал интерес Испании к совместным проектам по производству оружия, а также поблагодарил за решение о дополнительных снарядах и бронированной технике.

"Третье - я благодарю за неизменную поддержку Испанией нашего украинского движения в ЕС, в НАТО. Украина получила решение об открытии переговоров по вступлению в ЕС именно при испанском председательстве. Следующим логичным решением будет фактическое начало наших переговоров по вступлению", - добавил он.

"Готовность" к переговорам

Комментируя анонимные заявления о якобы готовности Путина заморозить войну, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал их попыткой сорвать предстоящий Саммит мира. Заседание, в свою очередь, уже в июне пройдет в Швейцарии.

Как пояснил министр, Путин боится успеха саммита, поскольку не хочет останавливать войну.

"Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его выбрать мир, а не войну. Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится", - добавил Кулеба.