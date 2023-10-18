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Бриллиант "Ювентуса" получил дисквалификацию и принудительное лечение за нелегальные ставки

Турин, Среда 18 октября 2023 11:25
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Бриллиант "Ювентуса" получил дисквалификацию и принудительное лечение за нелегальные ставки Фото: Николо Фаджоли понадобится поддержка Адриена Рабьо (juventus.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник туринского "Ювентуса" Николо Фаджоли пошел на соглашение со следствием по делу о масштабных незаконных букмекерских ставках.

Об этом заявила Итальянская федерация футбола, передает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Итальянский хавбек получил 1 год дисквалификации. Часть срока станет условной, поскольку футболист пройдет минимум 6-месячный курс терапии от игровой зависимости.

Фаджоли признался в ставках у подпольных букмекеров на гигантские суммы. По словам проспекта "Юве", он проиграл ориентировочно 3 млн евро на платформах, где ставил на теннис и футбол. Воспитанник туринцев вполне мог получить 3-летнюю дисквалификацию, но добровольно пошел на сотрудничество со следствием и признал свою вину.

Федерация взяла на себя соблюдение исполнения наказания. Фаджоли обязан посетить не менее десятка встреч в различных организациях и центрах восстановления от лудомании. Кроме того, хавбек заплатит символический штраф – 12 500 евро.

Схожие проблемы имеют и футболисты сборной Италии Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Если Фаджоли никогда не ставил на матчи своих команд, хавбек "Ньюкасла" якобы играл на результаты поединков "Милана" во времена выступлений за "россонери". В первом разговоре с правоохранителями они заверили, что ставили только на блэк-джек и покер.

К слову, ранее вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

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