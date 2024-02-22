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Бриллиант "Шахтера" хладнокровным ударом отправил "Марсель" в нокдаун: видео

Марсель, Четверг 22 февраля 2024 22:21
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Бриллиант "Шахтера" хладнокровным ударом отправил "Марсель" в нокдаун: видео Фото: Георгий Судаков (крайний справа) открыл счет на "Велодроме" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" обменялся голами с французским "Марселем" в первом тайме ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

"Горняки" после смелого старта были вознаграждены голом. На 12-й минуте Судаков с одиннадцатиметровой отметки уверенно развел мяч и Лопеса по разным углам. Заработал пенальти Эгиналдо, заставивший Клосса сфолить в собственной штрафной.

Видео гола Судакова:

Провансальцы отыгрались на 23-й минуте. Степаненко потерял мяч перед собственной штрафной, а Харит мгновенно отдал передачу слева на Обамеянга. Габонец без лишних раздумий мощно пробил в ближний угол.

Видео гола Обамеянга:

К слову, ранее составили профайл нового наставника "Марселя" Гассе после отставки Гаттузо.

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