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Бриллиант на миллиард. "Реал" прописал сумасшедшие отступные за звезду команды

Фото: Феде Вальверде и Флорентино Перес подписывают новый контракт (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Руководство мадридского "Реала" продолжило курс на сохранение лидеров первой команды. Новый контракт получил универсальный полузащитник Федерико Вальверде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний уругваец продолжит выступления в рядах Королевского клуба. Стороны обновили финансовые детали соглашения.

Вальверде подписал контракт до 2029 года. Теперь в договоре хавбека со "сливочными" прописана клаусула. Заинтересованные клубы смогут приобрести исполнителя минимум за 1 млрд евро.

Такой подход связан с реалиями трансферного рынка. "Реал" стремится уберечься от попыток аравийских грандов переманить футболистов завышенными клаусулами. Перед Вальверде мадридцы повесили миллиардный ценник на Винисиуса.

Уругвайский полузащитник перебрался в "Реал" летом 2016 года из родного "Пеньяроля" за 5 млн евро. С тех пор он провел 220 матчей за мадридцев во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 18 результативных передач. Вальверде дважды стал чемпионом Испании, триумфовал в Лиге чемпионов 2021/22, выиграл ряд других трофеев.

К слову, накануне Лунин приложился к победе "Реала" в группе Лиги чемпионов.

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