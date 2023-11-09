Бриллиант на миллиард. "Реал" прописал сумасшедшие отступные за звезду команды

Руководство мадридского "Реала" продолжило курс на сохранение лидеров первой команды. Новый контракт получил универсальный полузащитник Федерико Вальверде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
25-летний уругваец продолжит выступления в рядах Королевского клуба. Стороны обновили финансовые детали соглашения.
Вальверде подписал контракт до 2029 года. Теперь в договоре хавбека со "сливочными" прописана клаусула. Заинтересованные клубы смогут приобрести исполнителя минимум за 1 млрд евро.
Такой подход связан с реалиями трансферного рынка. "Реал" стремится уберечься от попыток аравийских грандов переманить футболистов завышенными клаусулами. Перед Вальверде мадридцы повесили миллиардный ценник на Винисиуса.
Уругвайский полузащитник перебрался в "Реал" летом 2016 года из родного "Пеньяроля" за 5 млн евро. С тех пор он провел 220 матчей за мадридцев во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 18 результативных передач. Вальверде дважды стал чемпионом Испании, триумфовал в Лиге чемпионов 2021/22, выиграл ряд других трофеев.
К слову, накануне Лунин приложился к победе "Реала" в группе Лиги чемпионов.
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