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В ГИАГ заверили, что "Летающая тарелка" в Киеве останется аутентичной и полностью сохранит свои функции

Фото: в ГИАГ заверили, что "Летающая тарелка" в Киеве останется аутентичной и полностью сохранит свои функции (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации (УкрИНТЭИ), известный как сооружение "Летающая тарелка", расположенный по ул. Антоновича в столице, сохранит свою подлинность и функцию рядом с проектом торгово-развлекательного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обоз.UA и Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

В Госинспекции отметили, что выдали соответствующее разрешение на реконструкцию частных нежилых построек ТРЦ Ocean mall. Согласно проекту несколько зданий, которые расположены на памятке УкрИНТЭИ (исторически примыкающие или присоединенные к нему и не являющиеся объектами культурного наследия), объединяются в одно здание, создающее внутренний ансамбль через застройку внутреннего пространства.

Здание "тарелки", на котором в настоящее время согласно проекту реставрации и выданного ранее разрешения проводятся ремонтно-реставрационные работы, будет полностью сохранено, включая функциональное назначение кинолекционного зала, являющегося основным предметом охраны, заверили в ГИАГ.

Напомним, еще в начале 2022 года заказчик ООО "Проспект" обращался в ГИАГ по получению разрешения на выполнение таких работ, но получил отказ из-за существенных замечаний: отсутствия согласования органа по охране культурного наследия, отсутствия информации о машиноместах, в том числе для маломобильных групп населения, отсутствие кругового подъезда к зданию пожарных машин, замечания по изменению внешних геометрических размеров фундамента, не спроектированные сооружения гражданской защиты, отсутствие необходимых технических выводов и т.д.

По информации Госинспекции архитектуры и градостроительства, застройщик устранил все недостатки и получил необходимые согласования и, соответственно, получил разрешение от инспекторов ГИАГ.

Компанию связывают с Вагифом Алиевым, который занимает 22-е место в рейтинге 100 самых богатых украинцев 2021 года украинского издания Forbes. Девелопер полностью или частично владеет ТРЦ Lavina, "Мандарин Плаза" и Blockbaster Mall.

Предполагается, что общая площадь Ocean mall будет 184 000 кв.

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Ocean PlazaГИАГУкрИНТЭИ