Диалог с агрессором. О чем говорили Украина и РФ в 2022-м и было ли соглашение в Стамбуле

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Первые раунды в Беларуси: о чем договаривались Киев и Москва

Идея о переговорах появились сразу после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Первый дипломатический контакт состоялся на следующий день, когда Москва обратилась с запросом об эвакуации китайских студентов из Украины.

Изначально в качестве места переговоров россияне видели Минск. Также рассматривался вариант встречи на украинской стороне возле границы с Беларусью, но именно оттуда противник тогда разворачивал наступление на Киев. В итоге сошлись на том, что переговоры пройдут на белорусской стороне в Гомельской области.

Утром 27 февраля в Гомель прибыла российская делегация и, не встретившись с представителями Украины, обвинила ее в якобы саботаже согласованной встречи. В обед президент Зеленский договорился с Александром Лукашенко, что делегация встретится без предварительных условий в районе реки Припять. Последний гарантировал безопасность украинской стороне.

Вечером сообщалось, что украинская делегация во главе с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией прибыла на переговоры с представителями РФ во главе с помощником Путина Владимиром Мединским, однако встречу перенесли. Добираться туда напрямик вариантов не было, поэтому украинская делегация сделала большой крюк через Польщу. Два вертолета Black Hawk сели на белорусском военном аэродроме 28 февраля.

Фото: украинско-российские переговоры 28 февраля 2022 года (belta.by)

Россияне приехали с документом под условным названием "Мирный договор между РФ и Украиной". Хотя де-факто это были требования капитуляции. Среди 12 пунктов не было ничего принципиально нового: требования "денацификации", "демилитаризации", нейтралитета и внеблоковости Украины, признания Крыма российским и независимости "ЛДНР", государственного статуса русского языка и так далее.

Первый раунд переговоров продолжался около пяти часов. Никаких решений не было принято, стороны заявили, что нашли некоторые приоритетные темы для общих позиций и договорились обсуждать российские требования на следующих раундах возле польско-белорусской границы, на территории резиденции Лукашенко в Беловежской пуще.

Вторая встреча прошла 3 марта. На ней обсуждали военный и гуманитарный блок, а также будущее политическое урегулирование. Но договорились лишь о формате гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки лекарств и продовольствия в места ожесточенных боев (с возможностью временного прекращения огня).

Третий раунд прошел 7 марта. Стороны договорились об улучшении логистики гуманитарных коридоров, по поводу базового политического блока с прекращением огня и гарантиями безопасности решили консультироваться в дальнейшем.

Согласно российскому проекту, помимо вышеназванных требований, Украина должна была сократить армию до 50 000 человек, оставить четыре корабля, 55 вертолетов, 300 вертолетов, отказаться от производства или закупки ракет дальностью свыше 250 км, признать "республики Донбасса" в административных границах Донецкой и Луганской областей.

На переговорах в Беларуси все активнее обсуждался перенос места в нейтральную страну. Украина предлагала Израиль и Швейцарию, Россия - Сербию. Сошлись на Турции, чей президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагал себя в качестве посредника. Последующие встречи проходили на его территории.

Как стороны пытались в Стамбуле договориться о завершении войны

В российско-украинской войне Турция формально заняла нейтралитет, хотя решение закрыть Босфорский пролив для российских военных кораблей, которые шли в Черное море, сыграло огромную роль в провале оккупантов на южном фронте.

Первые переговоры состоялись уже 10 марта между министрами иностранных дел Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым в Анталье при посредничестве тогдашнего главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Кулеба приехал с реальными полномочиями договариваться, был на связи с руководством Украины, чтобы при необходимости сразу же согласовать решения. У Лаврова полномочий не было, по его словам, он приехал из уважения к Эрдогану. Предложение установить гуманитарный коридор в Мариуполь он отклонил.

По сути встреча не принесла никаких результатов. После нее Лавров вообще заявил, что Россия якобы не нападала на Украину. С таким подходом ни о каком конструктиве с российской стороны речи быть не могло.

Чавушоглу занялся челночной дипломатией, по очереди посетив Москву и Львов. В результате 29 марта в Стамбуле состоялась полноценная встреча украинской и российской переговорных делегаций. Перед ней президент Зеленский говорил о готовности обсуждать отказ от каких-либо претензий на членство в НАТО в обмен на международные гарантии безопасности.

Фото: российско-украинские переговоры в Стамбуле 29 марта 2022 года (Getty Images)

После встречи Мединский заявил, что Киев подтвердил стремление к безъядерному и нейтральному статусу, а также отказ от производства и размещения оружия массового поражения. Замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил о решении "в разы сократить активность на Черниговском и Киевском направлениях".

Давид Арахамия отметил, что обсуждалась новая система гарантий безопасности для Украины. Среди стран-гарантов видели США, Францию, других членов Совбеза ООН, Канаду, Польшу, Турцию и Израиль. По его словам, европейские страны должны были помочь Украине вступить в Евросоюз.

Участник делегации Михаил Подоляк предложил заморозить вопрос Крыма и Севастополя и вести переговоры по статусу в течение 15 лет. При этом весь этот срок Украина готова была воздерживаться от возвращения полуострова военным путем. Мединский заявил, что это не соответствует российской позиции.

В любом случае самым наглядным результатом стало решение россиян выйти из северных регионов Украины. Это было подано как "жест доброй воли", но собеседники РБК-Украина объясняли, что к тому моменту агрессор не мог снабжать группировки под ударами Сил обороны и отступление было вынужденным.

Российская сторона запросила паузу на изучение предложений, Украина - чтобы составить драфты гарантий безопасности с западными партнерами.

В апреле весь мир узнал о военных преступлениях в Буче. Из-за настроений в украинском обществе переговорный процесс стал де-факто невозможен. Военная помощь западных партнеров начала постепенно увеличиваться. Было еще несколько раундов переговоров по видеосвязи, но с каждым разом становилось все понятнее, что результата они не принесут. В итоге Украина перестала брать трубку.

Подробнее о том, как Украина и Россия пытались договариваться в первые месяцы войны, читайте в хронике переговоров от РБК-Украина.

Военные делегации контактировали летом и при посредничестве ООН и Турции заключили так называемую зерновую сделку от 22 июля 2022 года, которая разблокировала поставки из украинских портов по Черному морю. Однако встреча в Стамбуле 29 марта считается последней реальной попыткой положить конец войне дипломатическим путем.

"Стамбульское соглашение" было или нет? Что говорит Украина и РФ

Владимир Путин цинично говорит о готовности к компромиссу по Украине, но с позиции силы кивает в сторону так называемого "Стамбульского коммюнике".

"Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле. Ну и исходя из реалий, которые складываются на земле", - заявил он в конце 2024 года, имея в виду, что Украина должна согласиться на российскую оккупацию Крыма и четырех областей.

Впервые на договоренности в Стамбуле Путин сослался на встрече с африканской делегацией в июне 2023 года. По его словам, в результате турецких переговоров был выработан проект "Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Тогда же он заявил, что документ якобы был парафирован украинской стороной.

Путин также показал приложение о предельном количестве личного состава, вооружений и техники Вооруженных сил Украины в мирное время. Оба документа были распечатаны с использованием нескольких шрифтов, чтобы показать разночтение в текстах.

Фото: Владимир Путин показывает проект "Стамбульских соглашений" (росСМИ)

На первой странице "договора" поместились преамбула и часть ст.1. Из фрагмента, который попал в кадр, можно сделать вывод, что не удалось согласовать даже список сторон. Разногласия по поводу "приложения" выглядели более существенными. Например, Украина определила в проекте предельную численность ВСУ в 250 000 человек, позиция России - 85 000.

The Wall Street Journal в марте 2024 года опубликовало более подробный проект.

Основные моменты:

соглашение позволяло Украине вступить в Евросоюз, но запрещало присоединяться к НАТО

запрещается передача Украине иностранного оружия, ракет любого типа и отправка иностранных формирований

численность ВСУ должна была сократиться до 85 000 военных, 342 танков, 519 артиллерийских систем, а дальность украинских ракет - ограничена 40 км. Украина хотела иметь 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1900 артсистем

оккупированный Крым должен был оставаться под контролем России (без нейтральности и демилитаризации)

русский язык должен был функционировать наравне с украинским. Украина на этот пункт не согласилась

будущее оккупированного в 2014 года Донбасса должно было обсуждаться лично Путиным и Зеленским

гарантами договора должны были выступить США, Великобритания, Китай, Франций и Россия. Россия хотела добавить Беларусь, Украина - Турцию

на случай повторного нападения Украина хотела закрытия воздушного пространства и военной помощи от западных стран. На это не согласилась Россия

Кроме того, Украина не согласилась на отказ от претензий, согласно которым Международный уголовный суд расследует военные преступления России. Стороны также не парафировали пункт об отмене взаимных санкций.

Позже немецкое издание Welt написало, что Зеленский и Путин должны были лично обсудить детали вывода российских войск. Но не с территории Крыма и захваченной части Донбасса. Однако после саммита в Стамбуле российская сторона выдвинула критические для Киева требования, такие как статус русского языка и так далее. На момент переговоров обе стороны проявляли большой интерес, но поражения России во второй половине 2022 года изменили общий расклад.

В прошлом месяце Владимир Зеленский заявил, что "Стамбульских соглашений" никогда не существовало, и вообще Москва хотела не договоренностей и компромиссов, а украинской капитуляции. По его словам, Путин предлагал Украине сдаться и заморозить конфликт, отказаться от независимости и сменить политический курс на Россию.

"Украина ничего не подписывала, никаких соглашений не существовало. В ультиматуме было демилитаризация, денацификация. Сегодня о денацификации украинцев говорит главный нацист - Путин", - добавил президент Украины.

При подготовке текста использовались: информация из открытых источников, публикации The Wall Street Journal и Welt, заявления президента Украины Владимира Зеленского.