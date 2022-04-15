Усі дії України у відповідь на вторгнення Росії морально та юридично виправдані, - Подоляк

Росія вже 51-й жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія розпочала жорстоку неспровоковану війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника у Twittwer.
За його словами, російські війська жорстоко вбивають мирне населення та руйнують цивільну інфраструктуру.
Подоляк додав, що будь-які дії України у відповідь на вторгнення Росії є виправданими.
"Саме Росія розпочала неспровоковану війну на чужій території. З масовими навмисними вбивствами мирного населення та масштабним руйнуванням цивільної інфраструктури. Тому будь-які дії у відповідь України є як морально, так і юридично абсолютно виправданими", - написав він.
Раніше Подоляк заявляв, що Україна не дозволить скасувати санкції проти Росії за клацанням пальців.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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