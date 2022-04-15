Усі дії України у відповідь на вторгнення Росії морально та юридично виправдані, - Подоляк

Росія вже 51-й жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія розпочала жорстоку неспровоковану війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника у Twittwer .

"Саме Росія розпочала неспровоковану війну на чужій території. З масовими навмисними вбивствами мирного населення та масштабним руйнуванням цивільної інфраструктури. Тому будь-які дії у відповідь України є як морально, так і юридично абсолютно виправданими", - написав він.

Подоляк додав, що будь-які дії України у відповідь на вторгнення Росії є виправданими.

За його словами, російські війська жорстоко вбивають мирне населення та руйнують цивільну інфраструктуру.

Раніше Подоляк заявляв, що Україна не дозволить скасувати санкції проти Росії за клацанням пальців.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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