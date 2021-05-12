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Дії НКРЕКП можуть призвести до зупинки українських електростанцій, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Обвал цін на електричну енергію на оптовому ринку до рівня 50 коп./кВтг, який значною мірою викликаний діями НКРЕКП, призведе до неминучого банкротства і зупинки всіх генеруючих потужностей.

Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер у Facebook.

"11 травня Україна відновила прямі закупівлі струму в країни-агресора. У той же самий час оптова ціна в Україні днями упала до 50 коп./кВт.годин – тобто в 3 рази менше кінцевого тарифу для населення. Це прямий результат імпорту і диверсії російських енергокомпаній, підтриманих українськими чиновниками", - зазначила Буймістер.

За її словами, обвал цін став безпосереднім наслідком дій Національного регулятора. Нардеп наголосила, що така ситуація призводить до колосальних збитків всіх без винятку енергетичних компаній і їх неминучого банкротства.

"Нинішня ситуація створює пряму загрозу національній безпеці і загрожує втратою енергетичної незалежності. Вона має бути терміново розглянута на засіданні РБНО, інакше країна ризикує ще до початку опалювального сезону впасли в повну залежність від країни-агресора", - заявила нардеп.

Як раніше писало РБК-Україна, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі у січні-лютому 2021 року. За перших 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.

15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

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