Дії НАБУ по оскарженню рішення про закриття справи Бахматюка - нонсенс, - юрист

Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

За словами юриста, характер дій НАБУ в цій ситуації нічим не відрізняється від того, з чим НАБУ "бореться"

Член Ради громадського контролю НАБУ, юрист Тетяна Козаченко відреагувала на заяву НАБУ щодо небажання відомством виконувати рішення суду. Характер дій НАБУ в цій ситуації нічим не відрізняється від того, з чим НАБУ "бореться".

Про це юрист Тетяна Казаченко написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення Офісу генерального прокурора за виконанням постанови Печерського районного суду столиці про закриття справи відносно Олександра Писарука і Олега Бахматюка з рефінансування VAB банку в період банківської кризи 2014 року.

За її словами, постанова заступника генпрокурора про відновлення справи було винесено з численними порушеннями, що підтвердив і суд. Також вона засудила реакцію НАБУ, яка відмовляється виконувати рішення суду і не планує закривати справу.

Заява про невиконання рішення суду НАБУ мотивує тим, що подав апеляцію в іншу судову інстанцію, Апеляційну палату ВАКС.

Між тим, зазначає Козаченко, така апеляція є нонсенсом.

"Постанова Печерського суду не підлягає оскарженню. Те, що НАБУ рішення Печерського суду оскаржило в Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду, є таким нонсенсом. Апеляційна палата ВАКС не є і не може бути апеляційним судом ухвалою Печерського суду (в силу п. 20 ч. 1 ст. 3 КПК України)", - пише адвокат.

На її думку, довіра до державних органів буде тільки в тому випадку, коли вони будуть діяти законно, і НАБУ тут не виняток.

"Бо характер дій НАБУ зараз нічим не відрізняється від того з чим НАБУ "бореться", - вважає Козаченко.

Нагадаємо, справу проти Писарука і Бахматюка було відкрито через нібито нецільового використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

Як повідомляло РБК-Україна, Олег Бахматюк пропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

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Автор: РБК-Україна