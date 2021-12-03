Дії Китаю в Тайванській протоці підривають безпеку у світі, - Держдеп

"Сторони висловили серйозну стурбованість проблематичними і односторонніми діями Китаю в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях, а також в Тайванській протоці", - йдеться в заяві.

Відзначається, що дії КНР "підривають мир і безпеку в регіоні і мають безпосередній вплив на безпеку і процвітання як США, так і Європейського Союзу".

Китай і Тайвань були розділені під час громадянської війни в 1940-х роках. Пекін довгий час намагався обмежити міжнародну діяльність Тайваню, і обидві території билися за вплив в Тихоокеанському регіоні. В останні роки напруженість зросла, і Пекін не виключає застосування сили для повернення острова до свого складу.

У той же час, Тайвань вважає себе незалежною територією, зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами. Незважаючи на те, що Тайвань офіційно визнають лише кілька держав, його демократично обраний уряд має міцні комерційні та неформальні зв'язки з багатьма країнами.