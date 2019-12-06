Дії Геруса повинні розслідувати антикорупційні органи, - нардеп

Фото: Валентин Наливайченко (facebook.comnalyvaichenko.valentyn)

Нардепи вже підготували відповідні заяви в антикорупційні органи

Дії глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії, повинні розслідувати антикорупційні органи. Про це заявив народний депутат України, член фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко.

На його думку, Герус, лобіюючи поправку щодо імпорту російської електроенергії, керувався особистим інтересом, і це повинно стати предметом розслідування антикорупційних органів.

"Ми підготували заяви, в тому числі і в антикорупційні органи, по цьому народному депутату. Оскільки бачимо і підозрюємо, що за цим стоїть особистий інтерес збагачення. І що найбільш цинічно, на користь російських компаній, що знаходяться під міжнародними санкціями, під санкціями Держдепартаменту США", – повідомив Наливайченко.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ і САП порушити кримінальну справу проти Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою в зв'язку з ініційованим ним імпортом електроенергії з РФ.

4 грудня Верховна рада прийняла законопроект "Про внесення змін у закон "Про ринок електроенергії" (№2233), яким, зокрема, обмежується продаж та/або постачання електроенергії, яка імпортується з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрышньодобовому ринку, але залишається така можливість при постачанні на ринок "на добу вперед", який є ціноутворюючим для всіх сегментів ринку

Імпорт електроенергії з Росії був відновлений після чотирирічної перерви з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса". За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ зріс майже в два рази, в листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази – до 12 млн кВт-год/добу.

Обсяг російської електроенергії, що поставляється на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.