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Действия Геруса должны расследовать антикоррупционные органы, - нардеп

Новости » Энергетика     06.12.2019 - 12:38
Действия Геруса должны расследовать антикоррупционные органы, - нардеп
Фото: Валентин Наливайченко (facebook.comnalyvaichenko.valentyn)

Нардепы уже подготовили соответствующие заявления в антикоррупционные органы

Действия главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который пролоббировал возобновление импорта электроэнергии из России, должны расследовать антикоррупционные органы. Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко.

По его мнению, Герус, лоббируя поправку относительно импорта российской электроэнергии, руководствовался личным интересом, и это должно стать предметом расследования антикоррупционных органов.

"Мы подготовили заявления, в том числе и в антикоррупционные органы, по этому народному депутату. Поскольку видим и подозреваем, что за этим стоит личный интерес обогащения. И, что наиболее цинично, в пользу компаний российских, находящихся под международными санкциями, под санкциями Госдепа США", – сообщил Наливайченко.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ и САП возбудить уголовное дело против Геруса за возможную государственную измену и злоупотребление властью в связи с инициированным им импортом электроэнергии из РФ.

4 декабря Верховная рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), которым, в частности, ограничивается продажи и/или поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок "на сутки вперед", который является ценообразующим для всех сегментов рынка.

Импорт электроэнергии из России был возобновлен после четырехлетнего перерыва с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сут.

Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

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