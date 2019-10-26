Дії ДБР проти Порошенка підривають позицію України в міжнародних судах, - адвокат

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

ДБР веде розслідування справ проти Порошенка виключно за заявами Портнова, переконаний захист

Державне бюро розслідувань (ДБР), прийнявши за основну версію розслідувань позицію Портнова, викладену в його звинуваченнях, створює небезпечний прецедент, підриваючи позицію України в міжнародних судах, де держава захищає свої інтереси і доводить незаконність дій Росії. Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков в ефірі радіо "Новое время".

Новіков зауважив, що нині ДБР веде розслідування справ проти Порошенка виключно за заявами Портнова: "Все з чим ми маємо справу – це виключно продукція Портнова та його команди".

"Я не буду спекулювати про його якісь глибинні мотиви, але безумовно є точка зору, що Портнов відпрацьовує той порядок денний, який вигідний Росії", - сказав він та не виключив і наявності особистих мотивів.

Водночас захисник нагадав, що закінчив справу із захисту українських моряків, які були захоплені Росією у Керченській протоці. Він зауважив, що одним із приводів приєднатися до команди захисників Порошенка стало те, що одним із звинувачень, які висуває п’ятому президенту України Портнов, є звинувачення в тому, що операція із переходу українських катерів з Одеси в Бердянськ мала провокаційний характер. Портнов висуває звинувачення Порошенку у державній зраді та зловживанні повноваженнями військової посадової особи, вчинені організованою злочинною групою.

Він зауважив, що формально Порошенко не підпадає під статтю про зловживання повноваженнями військової посадової особи, бо не є військовою посадовою особою.

"За версією Портнова, якщо її прийняти, а ДБР себе поводить так наче вони її внутрішньо прийняли, і вже душевно з нею погодились, отже за цією версією мають бути ще якісь українські військові, які входили у склад цієї організованої групи… А хто це може бути? Найближче до цього стоять українські моряки", - сказав захисник.

Новіков також зазначив, що виходячи з наявної інформації допити моряків проводили саме в такому руслі. Він наголосив, що російське слідство висувало морякам звинувачення в тому, що вони діяли організованою групою: "Їх звинувачували в тому, що вони перетнули російський кордон організованою злочинною групою".

"Ми бачимо, що фактично зараз ДБР працює за тією ж лінією, і якщо ця лінія буде продовжена, то вийде, що ДБР розділяє російську точку зору",- підкреслив захисник.

Він також нагадав, що зараз продовжується розгляд цієї справи в Міжнародному морському трибуналі в Гамбурзі і зараз відбувається та стадія процесу, коли Україна та Росія готуються до підсумкового розгляду по суті.

Адвокат зауважив, що на думку фахівців з міжнародного морського права, у України зараз хороша позиція.

"Однак вона може бути підірвана тим, що українська влада, а в міжнародному праві – це і ДБР, і Генпрокуратура, і Офіс президента, діє або приймає рішення виходячи з того, що це була військова провокація, то власне цим і підривається теза про те, що Україна діяла законно, а Росія – ні", - пояснив він.

"Якщо ви виходите з того, що це була провокація, задумана українською владою, попереднім президентом у внутрішньополітичних цілях та в порушення міжнародного права, то ви самі рубаєте гілку, на якій сидите Зараз об’єктивно за заявою Портнова і діючи в ключі цієї заяви, приймаючи її як основну версію, ДБР підриває позицію України в цьому міжнародному спорі", додав Новіков.

Він резюмував: "Об’єктивно картинка виглядає саме так. Українському інтересу – це не на користь. А російському інтересу – це на користь".