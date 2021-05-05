RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дейнеко пояснив, чому Україна не збиває вертольоти РФ, які порушили кордон

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Російський вертоліт порушив повітряний простір України. Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко пояснив, чому Україна не збиває вертольоти РФ, які порушили кордон.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, вертоліт залетів на територію України на відстань близько 50 метрів, знаходився на українській території менше однієї хвилини.

"Для того, щоб збити вертоліт, потрібен переносний зенітно-ракетний комплекс. У нас не всі прикордонні наряди мають на озброєнні переносний ЗРК", - заявив Дейнеко.

Також він повідомив, що кордон між Україною з Росією не демаркований.

"А якщо наш військовослужбовець помилився? Адже це цілком можливо, так? Тому що є людський фактор і межа, нагадаю, не демаркована. А це могло бути провокацією, щоб почати війну. Хто б ніс цю відповідальність? Тому ми змушені дуже виважено ставитися до всіх своїх дій", - розповів він.

За його словами, щодо того випадку з вертольотом, то Україна направила лист російським прикордонникам.

Нагадаємо, Держприкордонслужба направила лист в прикордонне управління ФСБ Росії в Бєлгородській і Воронезькій областях про порушення повітряного простору України.

Зазначимо, в Україні оцінили можливість вторгнення Росії з Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вертолеткордонУкраїнаРосійська Федерація