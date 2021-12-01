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Діяльність депутатських об'єднань має бути відкритою та прозорою, - Абрамович

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Київ, Середа 01 грудня 2021 16:14
Діяльність депутатських об'єднань має бути відкритою та прозорою, - Абрамович Фото: народний депутат Ігор Абрамович (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Діяльність депутатських об'єднань в Верховній раді має бути відкритою та прозорою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Ігоря Абрамовича.

За його словами, сьогодні у Верховній раді утворено 122 депутатські об’єднання, проте, інформації щодо більшості з них у відкритому просторі немає. Як наслідок, громадськість не має достатнього розуміння про діяльність створених у ВР міжфракційних депутатських об'єднань, зокрема, мети їх створення, завдань, кількісного складу тощо.

"Природньо, коли народні депутати заради досягнення спільних цілей та завдань об'єднують свої зусилля. Проте, незрозуміло, чому досі виборці й загалом громадськість не мають доступу до інформації про такі депутатські об’єднання. Адже, саме заради захисту прав та відстоювання законних інтересів виборців, такі об'єднання, зазвичай, і створюються", - вважає нардеп.

З цією метою, за словами політика, ним розроблено та зареєстровано законопроект, який передбачає оприлюднення на сайті парламенту інформації про створені у Верховній раді міжфракційні депутатські об’єднання.

"Оприлюдненню підлягатиме інформація про дату створення депутатського об'єднання, його назву, кількісний склад, керівника, членів, а також мету і завдання такого об’єднання", - розкрив деталі законопроекту Абрамович.

На переконання парламентаря, прийняття законопроекту дозволить не лише підвищити рівень відкритості та прозорості в діяльності міжфракційних депутатських об’єднань, а й посилити механізм громадського контролю за діяльністю таких об’єднань.

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