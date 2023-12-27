В некоторых районах Херсона перебои с электричеством и мобильной связью из-за обстрелов РФ

"В настоящее время в некоторых районах Херсона есть перебои с электричеством и мобильной связью", - написал Мрочко.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки российские войска 36 раз обстреляли населенные пункты Херсонского городского территориального общества и использовали для этого 154 снаряда.

"В очередной раз община была атакована дронами. Также велся огонь из РСЗО с временно оккупированного левого берега. Били по жилым кварталам города Херсона", - добавил начальник МВА.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Камышанах, Зеленовке и Приднепровском.

В результате российских вражеских обстрелов за прошедшие сутки семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили в Минэнерго, в результате массированного вражеского обстрела в Херсоне обесточено 93,7 тысячи потребителей, всего в городе без электроснабжения - 98,4 тысячи клиентов.

Также пострадал соседний населенный пункт, где отключены 1,7 тысячи абонентов. В области без напряжения 46 населенных пунктов - 28,2 тысяч точек учета.

Атаки РФ по Херсону

Поскольку россияне контролируют левый берег Херсона, то они продолжают обстреливать город с артиллерии и управляемых авиационных бомб.

Вчера российские войска ударили по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников УЗ, поврежден вокзал и подвижной состав. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Вечером 26 декабря стало известно об трех раненых мирных жителях во время обстрела Херсона. Один из них в тяжелом состоянии.