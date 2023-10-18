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В некоторых областях дождь, а утром возможен туман: прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В четверг, 19 октября, в Украине немного потеплеет. При этом в некоторых регионах возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине переменная облачность.

Ночью на северо-востоке, днем в западных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман.

Температура ночью на уровне 0-5° тепла, днем 9-14°. На юге ночью 3-8°, днем 13-18°.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°; по области ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Напомним, метеорологическая осень в Киеве началась 2 октября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже 15 градусов. При этом она пришла на две недели позже климатической нормы.

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