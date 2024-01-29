Некоторые "Шахеды" долетели аж до западных границ: Игнат рассказал детали ночной атаки РФ

По его словам, в течение последних нескольких дней наблюдается эдакое "затишье" российской авиации.

"Это связано с разными факторами - в соответствии с враждебными задачами, а также активность авиации зависит от погодных условий. Однако ночью враг все же прибег к атакам", - рассказал Игнат.

Так, этой ночью Россия запустила по Украине восемь "Шахедов" и четыре ракеты.

Спикер отметил, что если сравнить сообщения Воздушных сил сегодня и вчера, 28 января, то они практически идентичны с применением средств воздушного нападения.

"Тоже было восемь ударных беспилотников типа "Шахед",три ракеты С-300 и одна ракета "Искандер-М", а не две, как это было вчера. Направления атак С-300 - это тоже Донецкая область, "Искандер-М" - Полтавская, в частности Кременчугский район. Об этом говорят местные власти, о том, какое предприятие обычно враг пытается там атаковать", - рассказал Игнат.

Он сравнил, что прошлой ночью оккупанты тоже применили восемь дронов-камикадзе, но удалось сбить всего четыре. Это объясняется тем, что оккупанты били ими именно по прифронтовой зоне - фактически по линии обороны.

"Сегодня география "Шахедов" была больше - некоторые единицы дошли до западных границ нашего государства. Но в конце концов - все были уничтожены в тех областях, что мы уже сообщили. Это Николаевская, Житомирская, Ровенская и Хмельницкая области", - добавил спикер Воздушных сил.

Ночная атака по Украине

Ночью 29 января в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Ракетная опасность была в начале Николаевской и Херсонской областей. После упразднения опасность перешла в Днепропетровскую и Запорожскую области.

Также Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областям была угроза применения баллистического вооружения.

Угроза применения ударных беспилотников была для западных и северных регионов Украины.

Три ракеты "С-300" враг запустил по Донецкой области с временно оккупированной территории.

Ударные дроны россияне запускали из района Приморско-Ахтарской РФ. Как сообщили в Воздушных Силах, все восемь дронов уничтожены.

Силами ПВО было уничтожено восемь вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей