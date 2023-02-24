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Некоторые прифронтовые и приграничные районы обесточены, а в Херсоне нет отопления, - "Укрэнерго"

Фото: некоторые прифронтовые и приграничные районы обесточены, а в Херсоне нет отопления (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Ряд прифронтовых и приграничных районов обесточены из-за повреждений сетей. К тому же, в Херсоне отсутствует отопление из-за российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и на данный момент не прогнозируется. Лимиты потребления в области не приводились, но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В связи с повреждением сетей операторов системы распределения, вызванных российскими обстрелами, обесточены некоторые прифронтовые районы Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей и приграничные районы Сумской и Черниговской областей. В Херсоне из-за обстрелов и аварий на ТЭЦ отсутствует теплоснабжение. Там, где разрешает безопасность, проводятся ремонтные работы.

В Одессе до сих пор действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

РБК-Украина сообщало, что в Херсоне возникла критическая ситуация с отоплением из-за обстрелов.

К тому же, стратегия России по обесточению Украины не добилась успеха благодаря энергетикам и ПВО.

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ЭлектроэнергияУкрэнерго