Некоторые поезда УЗ получили новую остановку в Киеве: кто из пассажиров может не ехать на вокзал
Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что добавляет некоторым поездам новую остановку в Киеве. Она расположена возле одной из ключевых транспортных развязок города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Где именно в Киеве, когда и какие поезда получат новую остановку
В "Укрзализныце" рассказали, что добавляют определенным поездам остановку по платформе "Выдубичи-Трипольские".
Отмечается, что такое решение является важным, ведь эта остановка расположена возле ключевой транспортной развязки в районе Южного моста, на пересечении:
- Надднепрянского шоссе;
- Саперно-Слободской улицы.
Месторасположение платформы "Выдубичи-Трипольские" (скриншот: google.com/maps)
Кроме того, она является частью транспортно-пересадочного узла "Выдубичи", который объединяет:
- станцию метро "Выдубичи";
- платформу "Выдубичи" для пригородных поездов и Киевской кольцевой электрички;
- платформу "Выдубичи-Трипольские";
- автостанцию "Выдубичи".
Транспортно-пересадочный узел "Выдубичи" (скриншот: google.com/maps)
В УЗ уточнили, что с 10 апреля 2025 года на платформе "Выдубичи-Трипольские" (в обоих направлениях) будут останавливаться такие поезда:
- №79/80 "Сичеслав" сообщением "Днепр - Львов";
- №793/794 "Черкассы - Киев".
"Билеты уже в продаже в железнодорожных кассах, на сайте и в приложении "Укрзализныци", - сообщили пассажирам.
В завершение в "Укрзализныце" отметили, что новая остановка "позволит жителям левобережных районов Киева сэкономить время в поездках в Черкасскую, Кировоградскую области и Приднепровье".
"Продолжаем работать, чтобы ваши путешествия были еще удобнее", - подытожили в УЗ.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
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