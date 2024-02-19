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Некоторые подразделения Третьей штурмовой в Авдеевке были в полном окружении: видео рейдов

Фото: некоторые подразделения Третьей штурмовой в Авдеевке были в полном окружении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Некоторое время, находясь в Авдеевке, некоторые подразделения Третьей штурмовой были в полном окружении. Хотя это не мешало бойцам прорываться на уже захваченные оккупантом участки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, Telegram Третьей штурмовой бригады.

"Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти", - сказал Жорин.

Он отметил, что, несмотря на заявления отдельных российских каналов, что якобы есть бойцы, которые еще находятся на территории Авдеевского коксохима, на самом деле "там не осталось ни одного нашего бойца".

"Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений. Почти половина всех КАБов, которые падали нам на голову в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима", - констатировал заместитель командира.

Также бригада опубликовала уникальные кадры рейдов своих бойцов на уже захваченные россиянами позиции в Авдеевке.

"Бойцы прорывались сквозь боевые порядки врага на захваченные противником участки города. На кадрах из ОНБ (оборудования ночного видения, - ред.) - бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь по полной", - говорится в сообщении.

Как развивалась ситуация в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке стала особенно критической с прошлой недели. 14 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что для обороны Авдеевки будут привлечены резервы. Уже к вечеру 14 февраля в Донецкой ОВА сообщили, что дорога, которая вела в Авдеевку, уже полностью простреливается оккупантами. При этом, в городе остаются чуть больше 900

15 февраля стало известно, что Третья отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована в район Авдеевки для усиления украинских войск.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

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Авдеевка