Некоторые переселенцы могли потерять выплаты в сентябре: кого касается

В сентябре ряду внутренне перемещенных лиц в Украине продлили выплаты автоматически. Таким образом некоторые переселенцы могли потерять финансовую помощь в этом месяце.
Кто из переселенцев мог потерять выплаты в сентябре - в материале РБК-Украина ниже.
Напомним, в этом году правительство установило четкие требования для переселенцев, которые могут получить денежную помощь от государства. Для начисления пособия принимается во внимание совокупный доход семьи. В расчете на одного члена семьи доход должен составлять не более 9444 гривен.
В сентябре выплаты автоматически без дополнительного обращения продлили наиболее уязвимым категориям переселенцев, не имеющих возможности работать:
Денежную помощь автоматически продлили еще на полгода.
Следует добавить, что другие категории ВПЛ тоже могут получать помощь от государства. Это касается:
В сентябре истек шестимесячный период, поэтому переселенцы могли потерять выплаты. Такие категории ВПЛ должны подать специальное заявление на назначение или продление выплат.
Напомним, ранее мы рассказывали, какую помощь, кроме денежной, могут получить внутренне перемещенные лица в Украине.
РБК-Украина также объясняло, как переселенцам получить льготные кредиты на покупку жилья.
При подготовке материала использовались источники: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, постановление правительства от 30 августа 2024 года №989.
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