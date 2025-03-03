Некоторые страны Европы желают "восстановления связей" между Украиной и США, - СМИ

Некоторые европейские лидеры "дали понять" Киеву, что хотели бы видеть восстановление связей между Соединенными Штатами Америки (США) и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Как пишет издание, западные союзники Украины медленно приближаются к "коалиции желающих" с новым мирным планом во главе Лондона и Парижа. В то же время им не хватает сильного голоса для возглавления этих усилий. В частности не желают делать этого без Соединенных Штатов Америки (США).

По словам главы британского правительства Кира Стармера, "ряд стран" желают присоединиться к "коалиции желающих", чтобы предложить Киеву гарантии безопасности в случае достижения прекращения огня.

Euractiv добавляет, что Великобритания и Франция возьмут на себя ведущую роль в вопросе разработки мирного плана, который будет представлен главе Белого дома Дональду Трампу. Италия, в свою очередь, была бы "строителем мостов".

"Но, несмотря на обещания поддержки Украины, некоторые европейские лидеры дали понять Киеву, что они предпочли бы видеть, как он восстанавливает свои связи с Вашингтоном, чем движется дальше полностью без США", - добавляет издание.

Спор между Зеленским и Трампом

28 февраля состоялся визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки (США). Во время конференции между украинским лидером, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Вэнсом возник спор.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также недавно государственный секретарь Марко Рубио обвинил Зеленского в "срыве усилий" по мирным переговорам.