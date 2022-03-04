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Дев'ятий день війни Росії проти України. Ситуація в регіонах: дані Генштабу

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 19:35
Дев'ятий день війни Росії проти України. Ситуація в регіонах: дані Генштабу Фото: на дев'ятий день війни Росії проти України окупанти зосереджувались на оточенні Києва (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Марія Кучерявець

Триває дев'ятий день війни Росії проти України. Сьогодні основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.

На Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.

В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

Об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій. На цей час російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів .

Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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